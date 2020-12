Giochi di luce in piazza Mazzoli. Fiocchi di neve, stelle e Babbo Natale proiettati sul palazzo del Comune.

Già ieri, in occasione dell’accensione dell’albero in via del Vescovado, i più piccoli hanno voluto farsi scattare la foto con Babbo Natale. Iniziativa della delegata alla cultura Francesca Cerquozzi che con gli addobbi natalizi ha trasformato il centro storico di Veroli. Luminarie in piazza, sul campanile di Sant’Andrea e su Porta Romana. Luci e colori che renderanno meno tormentata questa pandemia.

Redazione Digital