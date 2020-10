I Carabinieri di Veroli nel corso di predisposto servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati in genere, hanno fermato un 48enne di un comune limitrofo (già censito per reati in materia di stupefacenti), notato aggirarsi nei pressi di obiettivi sensibili senza giustificato motivo. A carico dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge, è stata avanzata la proposta per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Veroli per tre anni.

Redazione Digital