Veroli, sfregiata via del Vescovado buche e disagi “Qui si inciampa chi paga i danni?” 

Non si placano le proteste sulle condizioni del selciato di via del Vescovado. Prima dell’inizio dei lavori i sampietrini erano allineati, ora invece la pavimentazione è quasi del tutto sconnessa, deturpa il decoro del centro storico e mette a rischio l’incolumità dei passanti. “E’ inaccettabile – hanno affermato alcuni residenti – Andrebbe subito ripristinato il selciato come prima. Sindaco, assessori e consiglieri, tecnici e consulenti esterni pagati dai contribuenti dove sono?”.

“Nessuno finora è intervenuto e lo scempio è tuttora evidente – hanno aggiunto – Tra un sampietrino e l’altro si sono create delle voragini che rovinano l’estetica della via e creano disagi alla gente. Chi paga il danno causato?”. Non è la prima volta a Veroli e non è la prima volta con questa amministrazione. È già accaduto due anni fa in piazza Santa Salome e in piazza Palestrina. I sampietrini sono ancora sconnessi.

Redazione Veroli