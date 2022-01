Veroli, sfregiata la Piazzola buttano giù una colonna e spaccano il basamento

Mercatini di Natale ribattezzati mercatini della discordia. Durante la rimozione delle capanne installate in piazza del Vescovado un automezzo avrebbe buttato giù una colonna, spaccato il basamento e divelto la ringhiera.

In due secoli mai accaduto qualcosa del genere. Lo sfregio accidentale si è consumato in queste ore provocando l’indignazione dei residenti, quei pochi rimasti.

“I mercatini hanno rappresentato un flop colossale durante le festività – hanno affermato alcuni abitanti della zona – A conclusione della manifestazione, oltre il danno la beffa. Circa 5mila euro per noleggiare gli stand di legno e per assiepare una manciata di persone al freddo e al gelo; una iniziativa che ormai da anni si svolge in tutta Italia, di recente in tutta la provincia di Frosinone, che ha lasciato poco e niente a Veroli. Solo cocci, nel vero senso della parola. Infatti qualcuno, per smontare la scenografia, ha buttato giù una delle colonne perimetrali e sfregiato la recinzione che caratterizza piazza del Vescovado. Uno schiaffo al decoro e alla storia di Veroli. Chi paga?”

Redazione Digital