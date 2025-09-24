Veroli, servizio civile universale ecco i nuovi volontari

In partenza nuovi volontari del Servizio Civile: li ha salutati il sindaco Germano Caperna in sala consiliare nella mattinata di ieri con l’assessore ai servizi sociali, Assunta Parente. Dopo le prime accoglienze avvenute nelle scorse settimane, oggi altri giovani volontari si sono uniti a coloro che sono già in attività: ad oggi infatti il Comune di Veroli ospita oltre 30 volontari, tra nuove leve e ragazzi già operativi. Un mosaico sempre più ricco, che testimonia la varietà di percorsi in essere nel Comune. “Il servizio civile – ha sottolineato il sindaco – è più un’esperienza formativa, rappresenta un’occasione per vivere in prima persona il significato dell’utilità sociale e contribuendo con energie nuove al bene della comunità”. Un concetto ribadito anche dall’assessore, che ha evidenziato come

l’arrivo di ulteriori forze renda ancora più dinamico un percorso già avviato, offrendo ai volontari la possibilità di sperimentare ruoli e responsabilità diverse, con priorità alla crescita personale e collettiva. I progetti attivi spaziano in più ambiti: dall’ambiente alla cultura, dalla

promozione sociale al supporto nelle attività digitali. Una diversificazione progettuale stratificata capace di incanalare peculiarità, interessi e competenze già acquisite e nuove dei giovani volontari, come specificato dal consigliere con delega alla Promozione della partecipazione delle giovani generazioni alla vita locale, Gianpaolo Frusone “Si tratta di un’occasione concreta per mettere a frutto le proprie capacità, valorizzando ciò che già si sa fare e al tempo stesso aprendosi

a nuove competenze. In questo modo il servizio civile diventa un’esperienza formativa, ma anche un laboratorio di cittadinanza attiva, dove i giovani possono sperimentare il senso dell’impegno e della

responsabilità verso la comunità”. L’incontro si è concluso con un augurio corale: che ciascuno dei ragazzi possa vivere quest’esperienza con entusiasmo e consapevolezza, portando con sé un bagaglio di valori e competenze destinato a durare nel tempo.

