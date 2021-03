Veroli, scuole deserte gli alunni non vanno genitori sul piede di guerra.

Se le scuole restano aperte sono gli alunni a non frequentarle. O meglio i genitori decidono, per tutelare la salute dei più piccoli, la loro e degli anziani, di non mandare i figli a scuola.

Sta accadendo a Veroli. Numerose assenze questa mattina in diversi plessi scolastici. Capoluogo come pure Santa Francesca, quasi completamente vuota.

“Siamo indignati – hanno affermato alcuni genitori – Qualcuno non sapendo che pesci prendere sarebbe in attesa della zona rossa in provincia di Frosinone, in questo modo le scuole sarebbero chiuse dall’alto. Preferiamo non mandare in nostri figli finché i contagi non inizieranno a diminuire”.

Redazione Veroli