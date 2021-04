Veroli, scuole aperte docenti positivi e contagi in aumento è un casino.

Alcuni insegnanti hanno contratto il virus, altri sono in isolamento fiduciario.

Era evidente dall’inizio di febbraio scorso che qualcosa non stesse funzionando e a distanza di mesi i numeri lo confermano. Come era evidente che non fosse tutto a posto come ripeteva qualcuno.

Tra morti e contagi Veroli continua a registrare dati allarmanti. Più di 30 decessi nell’ultimo mese, quasi cento gli attualmente positivi e ancora nuovi contagi. Soltanto oggi sono 9.

Sale la preoccupazione tra la gente che non riceve conforto e non ha punti di riferimento. Molti lamentano assenteismo da parte di chi dovrebbe tracciare la rotta e qualche cittadino parla addirittura di omertà e di carenza di informazioni.

Veroli, 19mila abitanti, è tra i comuni più colpiti in tutta la provincia di Frosinone. Sulla scia di Frosinone e Alatri che però hanno rispettivamente 45mila e 30mila abitanti.

Redazione Digital