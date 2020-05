Caos a Veroli, salta il mercato comunale. “Dove sta il sindaco?”. Hanno ripetuto ad alta voce gli ambulanti che dalle prime ore del mattino si sono rifiutati di installare i loro banchi nel centro storico. “Noi da qui non ci spostiamo, Passeggiata San Giuseppe è il posto più sicuro per fare il mercato a differenza della piazza. Vogliono sfruttare l’emergenza sanitaria per fare quello che avrebbero voluto fare già a febbraio ma non hanno capito che non ci muoviamo”.

Braccio di ferro tra i venditori che non intendono cedere e il Comune di Veroli che ha schierato subito la Polizia municipale, con il comandante in testa, al fine di contenere la pacifica rivolta. Sarà fissato un nuovo incontro e sarà firmato un altro documento, l’ennesimo, in cui i venditori ribadiranno la loro ferma posizione e il loro niet ai banchi in piazza il martedì. “Ci affidiamo all’ex segretario Pasqualitto – ha sussurrato qualcuno nel finale – Solo lui può sbrogliare questa matassa”.

Redazione Veroli