La scorsa notte i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 38enne di Veroli, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell’Arma stavano seguendo un soggetto verosimilmente dedito allo spaccio nel territorio. Intorno alle 22 i Carabinieri di Sora intervengono, bloccando due persone, ritenuti essere due “clienti” appena usciti da casa dello spacciatore. Addosso ad uno dei clienti vengono rinvenute un paio di dosi di hashish. È la conferma che la pista è giusta. Scatta la perquisizione a casa del presunto spacciatore a Veroli.

L’attività si protrae per oltre un’ora ma alla fine la testardaggine dei Carabinieri viene premiata. All’interno di un contenitore vengono rinvenuti circa 50 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre addosso l’uomo ha oltre 500 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti essere il frutto dei suoi delitti. Stupefacente e denaro sono stati sottoposti a sequestro, il reo tratto in arresto per spaccio e sottoposto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Redazione Veroli