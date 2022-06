Veroli, scivolone del Comune sul sito internet lo strafalcione fa il giro del web

In occasione del prossimo referendum abrogativo sono state pubblicate sul sito del Comune di Veroli alcune indicazioni. Nell’apposita sezione https://www.comune.veroli.fr.it/home/Referendum-2022.html in grassetto e carattere 14 “Rilascio certificati agli elettori fisicamente impetiti”. In aggiunta allo strafalcione anche il documento pdf. allegato riporta lo stesso errore.

Ma “impetiti” da chi o da cosa?

Visto che a breve verranno ospiti d’oltralpe sarebbe opportuno non provare a parlare francese onde evitare l’ennesima magra figura. Qui bisogna prima di tutto imparare la lingua italiana.

Redazione Digital