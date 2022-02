Veroli, scenario surreale silenzio totale “Senza luce né riscaldamento”

Veroli tra i comuni più colpiti dalla nevicata del 2012. Dieci anni fa, in queste ore, la città era già abbondantemente coperta di neve. Tutto bloccato, per diversi giorni intere zone restarono isolate senza acqua calda.

“Uno scenario surreale – ha affermato Franco Quattrociocchi – Le vie erano tutte impraticabili. Da San Martino a San Leucio zero collegamenti per una settimana. Silenzio dappertutto. Non potevamo accendere la luce né il riscaldamento e caricavamo le batterie nei supermercati”.

