Veroli, Scaccia scarica il sindaco Cretaro “Basta con gli insulti è tutto abbandonato”

Parcheggio non custodito. Ascensore non funzionante. Zero servizi. Questo è lo stato in cui versa il multipiano, pagato con i soldi dei contribuenti. Un ecomostro totalmente abbandonato.

L’ex gestore del parcheggio Massimo Scaccia è stanco di ricevere insulti da chi avendo pagato l’abbonamento per avere le vetture al sicuro si trova da 4 mesi senza posto custodito.

“Non è colpa mia – ha affermato Scaccia – Il cartello affisso è inequivocabile, per qualsiasi questione relativa al parcheggio è opportuno rivolgersi al Comune”.

“In tutto questo tempo ho più volte chiesto interventi al sindaco – ha aggiunto Scaccia – Nessuno si è interessato e in condizioni del genere non si può lavorare. Ho cresciuto Cretaro e questo è il ringraziamento. Non voglio prendere insulti per colpa degli altri. Ormai è tutto nelle mani del mio mio avvocato”.

Dall’inizio di ottobre il parcheggio multipiano è totalmente incustodito.

“A Veroli non riescono a far funzionare un parcheggio figuriamoci il resto”. Tra la gente questo è uno dei commenti più diffusi, per non riportare quelli molto più coloriti.

Redazione Digital