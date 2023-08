Veroli, Sant’Agostino è accorso in mio aiuto

“Sant’Agostino asseriva: – La punizione è giustizia per l’Ingiusto -; e ancora – La simulazione dell’umiltà è peggiore della superbia -. Ho sempre saputo che la Religione, essendo io cattolica e ahimè non più molto praticante, non è una superstizione ma una dottrina alla quale far fede mettendo in atto i buoni propositi in essa contenuti,allora perché rabbrividisco quando qualcuno si erge a cattolica praticante e timorata di Dio e non lo serve in maniera adeguata approfittandosene soltanto per riempirsi, oltre che lo stomaco, la bocca. Accade allora, che qualcuno dica in un certo senso : – Guarda che non ci si comporta così verso i tuoi simili, soprattutto se hai un potere in mano e non lo sai gestire per tutto il tuo prossimo indistintamente -, e quel “qualcuno” venga poi additato come sovversivo e senza Dio da tutta la comunità. Accade quindi che ci si senta dire più volte : – ti sei messa dalla parte sbagliata -, quale parte? La parte di chi è rammaricata per una continua presa in giro senza limiti e alcun remore? ma è soltanto una, quella di parlarne in primis per se stessa per cercare di comprendere i limiti intellettuali della mente che porta a non essere sincera e ad illudere spudoratamente per un proprio tornaconto che di intellettuale e soprattutto religioso non ha nulla, allora Dio non lo rispettiamo appieno? Da quale parte ci si mette quando si ha bisogno di sopravvivere? La parte politica, religiosa, laica, opportunista, simulatrice di sciagure e di stenti però alla vacanza, vestiti, parrucchiere cene ecc. ecc. non si rinuncia; oppure si cerca semplicemente un dialogo civile e sincero per delle risposte vitali? Ecco questo è il fulcro della questione, non altro non v’è altra formula dignitosa che parlarne apertamente. – …stai al centro per non incorrere nei tranelli di Scilla e Cariddi -. E così a volte accade che non si riesce a crescere civilmente perché l’ottusità ci porta a pensare di non osare mai parlare di cose che ci toccano da vicino, ancora nel 2023 la menopausa per le donne del posto è tabù, significherebbe ammettere di essere meno donne delle altre, non si deve parlare per forza soltanto di botulino, parrucchiere, casa marito e figli per sentirsi realizzate; fuori c’è molto altro! La vecchiaia si affronta con la testa, come la bruttezza si affronta con coraggio, ne diverrai schiava altrimenti. A volte capita di sbagliare nel credere di poter prendere in giro chi hai di fronte con cinismo guardandolo addirittura dritto negli occhi ed essere certo che mai scoprirà il tuo inganno, l’interlocutore potrebbe però essere più sveglio di te e non sembrarlo per quella umiltà di cui Sant’Agostino parla, sintomo di intelligenza e vera bontà d’animo. Alla parola fanno orrore tre cose : essere pronunciata prima del momento propizio, non essere detta tempestivamente ed essere detta a cose fatte. L’oblio è il più potente calmante che Dio abbia messo a disposizione dell’uomo… F.to una contribuente rintracciabilissima!”.

Redazione Digital

