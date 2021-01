Questo pomeriggio alle 17,30 nella Concattedrale di Sant’Andrea, in Veroli, sarà celebrata una messa in suffragio di Tarcisio Paniccia, a quattro anni dalla scomparsa.

“Ancora oggi il prof. Paniccia è ricordato con affetto da tutti, in particolare dai suoi concittadini, dai suoi colleghi e dai suoi allievi – si legge in una nota di Tarcisio & Friends – A causa della pandemia, la seconda edizione del convegno scientifico internazionale è stata posticipata a data da destinarsi. In occasione della prima, numerosi sono stati i docenti universitari, italiani e stranieri, che hanno partecipato in memoria del prof. Paniccia e che hanno relazionato in ambito urologico. Sebbene le difficoltà del momento, Tarcisio & Friends in questi mesi ha proseguito la programmazione delle attività; nuove idee sono in cantiere e saranno realizzate appena cessata l’emergenza sanitaria”.

Redazione Digital