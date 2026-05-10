Veroli, santa messa in ricordo della cara Anna Fratarcangeli

di · 10 Maggio 2026

Questo pomeriggio alle 18,30 nella Chiesa di San Michele Arcangelo in Sant’Angelo in Villa di Veroli si terrà una messa in suffragio di Anna Fratarcageli a due anni dalla scomparsa. Stimata biologa, Anna è ricordata con affetto da tutti. 

 
 