Questo pomeriggio alle 17,30 nella Concattedrale di Sant’Andrea in Veroli si terrà una messa in suffragio del dott. Antonio Patrizi ad un anno dalla scomparsa. Stimato medico, dapprima presso l’ospedale di Veroli (FR) in seguito per molti anni anestesista presso l’ospedale di Alatri (FR), il caro “Cicci” è ricordato con affetto da tutti.

Redazione Digital