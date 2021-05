Veroli, Santa Maria Salome protegge la città ecco i festeggiamenti per la Patrona.

Santa Messa questo pomeriggio alle 18,30 presieduta dal Vicario generale Mons. Giovanni Di Stefano. Il prossimo 25 maggio sante messe alle 7,30, alle 8,30, alle 10,30 presieduta dal Vicario foraneo Don Giacinto Mancini, alle 19,00 Santa Messa di conclusione della festa e benedizione della Città con il busto della Patrona.

“Madre Salome, ancora una volta ci rivolgiamo a Te, proteggi ancora questa tua città che ti invoca come Madre e patrona – ha affermato il rettore della Basilica di Santa Salome – Tu che in questa antica terra Ernica portasti l’annuncio del Vangelo di Gesù che divenne subito, per i nostri padri, motivo di Speranza, aiutaci a superare questo momento buio, di paura , di dolore e lutto. Allontana da noi il male, fa che le nostre famiglie, la nostra gente possa tornare alla normalità e guardare con gioia alla vita. A Te e a Maria Madre Dolorosa chiediamo di intercedere da Dio Padre Figlio e Spirito Santo una benedizione per tutti perché la speranza torni a fiorire nel cuore della nostra gente.Santa Maria Salome prega per noi”.

Redazione Digital