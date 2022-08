Veroli, sangue per strada e ossa rotte massacrati in piazza da un branco di extracomunitari

Due residenti del centro massacrati di botte da extracomunitari già noti alle forze dell’ordine. Hanno provato a difendere una ragazza aggredita selvaggiamente in piazza Mazzoli da tre malviventi stranieri. Questi tre hanno subito chiesto supporto a dei loro connazionali e i due verolani sono stati picchiati ferocemente dal branco. Calci e pugni, sangue per strada e ossa rotte. I due residenti del centro sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. I loro familiari adesso chiedono giustizia.

