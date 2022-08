Veroli, sangue per strada e ossa rotte il Comune tace tutti in silenzio

Sangue per strada e ossa rotte in piazza Mazzoli. Aggressione quasi mortale a danno di due residenti del centro che avevo provato a difendere una ragazza vittima di violenza da parte di alcuni malviventi extracomunitari. Disapprovazione da parte dei cittadini che chiedono giustizia e maggiore sicurezza, specialmente nelle ore notturne. Il centro storico già in passato è stato luogo di episodi di criminalità. In silenzio invece l’amministrazione comunale che pubblicamente non ha condannato l’aggressione quasi mortale.

Redazione Digital