Tagliati tutti gli alberi dalla Civerta a San Leucio. Circa 60 piante che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità dei passanti. In tre giorni la ditta Viglianti ha abbattuto le piante di via Scaccia Scarafoni, principalmente pini marittimi. Il taglio dei pini è costato circa 90mila euro, di cui 83mila alla ditta Viglianti e 6mila al geometra Mazzoli che ha curato la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza.

“La ditta incaricata dal Comune ha fatto un bel lavoro – hanno affermato i residenti che avevano chiesto di mettere in sicurezza la strada – Ora siamo al sicuro, il taglio è avvenuto rispettando le norme. Sarà gettato nuovo asfalto sul manto stradale e poi saranno messe altre piante”.

Redazione Veroli