Salviamo la Basilica di Santa Maria Salome. Si potrà contribuire acquistando il calendario 2021 promosso da Don Angelo Oddi, rettore della Basilica e realizzato da Augusto Cestra, Giulianella Vranchx, Daniele Pigliacelli, Antonio Grella, Lucia Recchia e Maurizio Fiorini. Parte del ricavato sarà destinato ad opere caritatevoli e parte al restauro della Chiesa della Santa Patrona di Veroli.

Copie del calendario 2021 saranno consegnate a nome della Diocesi anche ai detenuti di Frosinone. Inoltre quest’anno la Basilica di Santa Maria Salome potrà beneficare del 5×1000 creando un fondo per il restauro dei preziosi affreschi seicenteschi di Giacinto Brandi.

Il ricavato del calendario 2020 è stato utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore, per l’aiuto di 20 famiglie verolane e per il restauro di due grandi pale d’altare del 1700 donate alla Basilica.

Redazione Digital