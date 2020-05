Ancora protesta a Veroli. Gli ambulanti non arretrano di un centimetro. Questa mattina un paio di banchi in piazza, un altro paio in Passeggiata San Giuseppe. Il grosso dei venditori invece ha preferito non aprire e manifestare pacificamente. “E’ arrivata la fine del mercato, aspettiamo il sindaco” hanno ripetuto ad alta voce.

A supportare gli ambulanti Giovanni Apurinetti di AGSPA e Gianluca Palcone, vicepresidente provinciale di ANA, Associazione nazionale ambulanti.

“Il mercato ha senso se è unito, così è un disagio per gli ambulanti e un disservizio per i cittadini – ha affermato Gianluca Palcone – Settore alimentare e settore non alimentare devono essere collocati nella stessa area. Riteniamo Passeggiata San Giuseppe lo spazio più sicuro per svolgere il mercato. Conosciamo la crisi del paese per questo riteniamo valida la proposta, appresa dalla stampa nei giorni scorsi, di lasciare il mercato unito lungo Passeggiata San Giuseppe il martedì e di collocare frutta e verdura in piazza un altro giorno della settimana. In questo modo si supportano le esigenze degli ambulanti e le richieste dei commercianti del centro storico”.

Redazione Veroli