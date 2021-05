Non è la prima volta. Nelle ultime settimane diversi colpi messi a segno. Nei pressi di Castelmassimo spariscono pacchi e lettere dalle cassette della posta.

“Mi hanno rubato un pacco Amazon – ha affermato Ilenia – Ho ricevuta la consegna tramite corriere, ho visto con i miei occhi il pacco nella cassetta ma non l’ho ritirato avendo le buste della spesa tra le mani. Successivamente ho preso le chiavi per aprire la cassetta e sono tornata senza però trovare il pacco. Non è colpa delle Poste o dei corrieri se non arrivano gli ordini ma di qualcuno che sottrae oggetti altrui. Credo non si tratti di persone sconosciute ma della zona. Invito la gente del posto a prestare molta attenzione.

Redazione Digital