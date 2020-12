Roberto Scaccia in onda su Rete 4. Paesaggista di Aumenta Paesaggismo, Scaccia ha partecipato alla trasmissione “Sempre Verde” di Luca Sardella. Da anni Roberto Scaccia lavora nel Garden Design.

“Mossi da esperienza e passione, creiamo scenari unici, giardini funzionali e fruibili, capaci di regalare emozioni 365 giorni all’anno – ha affermato Scaccia – Un team di esperti segue scrupolosamente e guida la clientela in questa avventura. Abbiamo realizzato giardini in Ciociaria, a Roma, a Ponza, a Terracina, a Sermoneta e anche a Campobasso”. Per informazioni visitare il sito http://www.aumentapaesaggismo.it/

Redazione Digital