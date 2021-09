Rischia di morire nei pressi di giardinetti di via Passeggiata San Giuseppe. Un residente del palazzo antistante ha attraversato in curva e ha rischiato di essere travolto da una vettura. “Non è la prima volta che accadono simili episodi – ha affermato un altro abitante – Purtroppo è un tratto di strada pericoloso ma anche gli stessi residenti dovrebbero evitare di attraversare in curva. Finora nessun provvedimento adottato per limitare la velocità come pure in viale XXVIII Ottobre, viale XXI Aprile e viale Parco della Rimembranza”.

Redazione Veroli