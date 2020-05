Dal palazzetto dello sport, secondo nel Lazio per capienza, all’aula magna. Veroli rinuncia al suo “primato”. In tre mesi di emergenza sanitaria infatti non risultano in Italia casi analoghi di convocazione del consiglio comunale in una struttura sportiva. Sarebbe stato un record da custodire gelosamente invece la prossima assise si riunirà il 29 maggio 2020 alle ore 18 presso l’aula magna. Si parlerà tra l’altro di rinegoziazione mutui, Irpef, Imu, Tari, bilancio previsione finanziario, Prato di Campoli.

Redazione Veroli

Foto copertina scattata prima dell’emergenza sanitaria