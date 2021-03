Ricoverato il prof. Luciano Carinci. L’ex segretario Udc Veroli, dallo scorso 2 marzo è alle prese con il coronavirus.

“Il 2 marzo sono risultato positivo e il 9 sono entrato in ospedale – ha affermato Luciano Carinci – Prima allo Spaziani di Frosinone, dal 10 marzo invece nella Casa di Cura Città Bianca”.

“Adesso sono in piena crisi – ha aggiunto Carinci – Non è facile. Domani mi faranno un altro tampone, spero bene. I medici mi stanno somministrando antibiotici, cortisone ed eparina. Lancio un appello, non bisogna abbattersi ma lottare. Alla fine ce la faremo”.

Redazione Veroli