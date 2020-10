La giuria di qualità ha decretato ieri come vincitori del contest artistico “Scienza e Arte” del prestigioso “Fermhamente Festival della Scienza” di Fermo, gli artisti verolani Ornella Ricca e Pietro Spagnoli.

Al primo e secondo posto sono state scelte due loro opere; vincitore assoluto “Earth due parole sul futuro”, secondo posto “Esercizi di tramonto”.

“Vincere il primo e secondo posto è stato per noi motivo di grande gioia e soddisfazione, anche perché è davvero una cosa inusuale – hanno affermato Ricca e Spagnoli – Per questo ringraziamo tutta la giuria e gli organizzatori del Festival di Fermo che è una città bellissima. L’emergenza sanitaria non ha fermato la nostra produzione artistica e presto presenteremo nuovi lavori”.

Redazione Digital