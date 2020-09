I poliambulatori di Veroli avviano un nuovo servizio. Dopo circa due anni di proficuo impegno e collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale con la Asl di Frosinone, è stato riattivato il servizio di psicologia consultoriale presso i poliambulatori ubicati presso via Lucio Alfio. A darne notizia sono il sindaco Simone Cretaro ed il consigliere delegato alla Sanità, Egidio Lombardi che dicono: “Ringraziamo i vertici della ASL per aver accolto le nostre richieste, che poi sono quelle della nostra cittadinanza. Avere servizi sanitari di livello sul territorio è, infatti, fondamentale specie in un periodo come quello attuale che ci vede tutti impegnati ad essere razionali per evitare inutili assembramenti nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Dare l’opportunità ai pazienti di poter avere servizi sanitario di prossimità, va anche nella direzione di evitare e prevenire inutili spostamenti con indubbi vantaggi economici ed anche di qualità della vita. E’ inoltre un servizio molto importante perché va a fronteggiare le crisi psicologiche che purtroppo hanno investito diverse persone in questo periodo di emergenza COVID”. Il servizio di psicologia consultoriale, attivo tutti i martedì dalle ore 9.00 alle 13.00, può essere prenotato dall’utenza telefonando al numero 0775 237079.

Redazione Digital