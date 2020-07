Piergiorgio Fascina

“Il record mondiale di Emanuele Iannarilli è motivo di orgoglio per la Città di Veroli e per tutto il mondo dello sport – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato regionale Fipic Lazio – Complimenti a lui che in trenta giorni, percorrendo la distanza che separa Roma da Amsterdam, per un dislivello pari a quasi sei volte l’Everest e un dispendio energetico massimo, circa 4500 Kcal al giorno, ha compiuto un’ impresa straordinaria nel Triathlon. Una lunga preparazione che a causa dell’emergenza sanitaria ha dovuto addirittura subire la ricostruzione dell’intero piano di allenamento pertanto doppio risultato per Emanuele che sin da giovane ha mostrato attaccamento ai valori dello sport. Un risultato importante frutto dello sforzo fisico ma soprattutto dell’approccio mentale. Complimenti al suo allenatore, al suo staff tecnico, a tutti coloro che hanno sostenuto e ai tanti verolani che lo hanno raggiunto a Scanno (AQ)”.

Redazione Digital