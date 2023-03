Veroli, rassegna d’arte in pieno centro ecco la mostra di Rita Rozynek

“Spirals” è la nuova mostra di Rita Rozynek che sarà inaugurata nella sala d’arte Crystal a Veroli, il primo aprile alle 18. Una esposizione che avrà come tema centrale l’elaborazione della spirale, da parte dell’artista polacco-germanica. Spirale non solo come elemento geometrico o esoterico, ma anche quale simbolo di dinamismo ed energia vitale. Tutte le opere proposte sono state realizzate con la tecnica del collage, alla quale Rozynek si è avvicinata ritagliando lettere e parole, seguendo il principio della scrittura automatica. Successivamente ha spostato il suo lavoro sulle immagini e sui colori, scegliendo figure e forme specifiche, per dare ai suoi quadri un’identità ben definita e assolutamente soggettiva. L’esposizione sarà curata da Vanessa Viti, curatrice internazionale, che ha già collaborato in passato con l’artista, per presentare un universo surreale ed onirico, usando la tecnica del collage. Rita afferma che le sue opere vengono fuori dalla profondità del subconscio fino alla superficie. Rita Rozynek è nata nell’aprile del 1981 in Polonia, trasferendosi poi ad Hannover in Germania, città in cui risiede attualmente. La sua attività principale è il lavoro di traduttrice, ma si tratta di una artista poliedrica dal momento che suona anche il pianoforte, compone e canta. Tra le varie passioni che coltiva vi è la raccolta e la collezione di erbe, ama la fotografia e cattura momenti effimeri nei suoi scatti. La mostra sarà visitabile fino a domenica 16 aprile, ed anche su appuntamento contattando direttamente la galleria o la curatrice sui canali Instagram.

Redazione Digital