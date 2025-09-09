Veroli, rassegna d’arte ecco la nuova mostra di Massimo Terzini

Sarà Massimo Terzini a concludere la stagione estiva della sala d’arte Crystal, con la sua mostra personale dal titolo “Affacci”. L’inaugurazione è prevista il prossimo 13 settembre a partire dalle 17. Opere completamente nuove per una serie che fa dell’atmosfera uno dei suoi principali punti di forza, sviluppati con la tecnica del pastello ad olio su cartone pressato; il tutto con un’incorniciatura che lascia le opere quasi a nudo davanti al visitatore, esaltando la poetica dell’artista. “Dieci sguardi verso l’esterno, dieci inquadrature su uno spazio ‘al di là’. La finestra come quadro nel quadro che direziona, ma allo stesso tempo limita, lo sguardo.” Dunque inquadrature di scorci quotidiani, ma che al contempo diventano intime visioni dello spettatore che ritrova momenti del proprio vissuto. “Una messa a fuoco imprecisa su ambienti a volte vasti, a volte ristretti: su mari, su cortili, su prati, ma anche solo su un vaso di fiori – spiega lo stesso Terzini – che sia un parapetto, un davanzale, o l’inferriata di una ringhiera, c’è una linea di confine tra le cose e noi, che sottolinea una lontananza, nei casi peggiori un limite invalicabile, che ci trattiene al di qua rispetto ad un luogo distante sul quale possiamo solo affacciarci…”. La mostra resterà aperta fino a domenica 28 settembre e potrà essere visitata anche su appuntamento, contattando l’artista o la sala d’arte direttamente, oppure attraverso i canali social.

Redazione Digital