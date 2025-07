Veroli, rassegna d’arte ecco la mostra di Roberta Fanfarillo

Fra[T]tempo, ovvero un viaggio visivo e concettuale di Roberta Fanfarillo, sarà il titolo della terza mostra della rassegna Psycroma, in programma presso la sala d’arte Crystal a Veroli dal 26 luglio al 10 agosto 2025, con inaugurazione alle 18. Il progetto prende vita nel cuore del centro storico di Alatri, presso lo studio Civico[61], sede artistica di Roberta Fanfarillo, con l’idea di restituire valore al tempo presente, rendendolo consapevole, tangibile, attraversabile. Fra[T]tempo è il termine che l’artista sceglie per nominare quella dimensione intermedia tra ciò che accade e ciò che comprendiamo. È un tempo vissuto, fatto di pensieri, emozioni, azioni; un presente che, lungi dall’essere statico, si evolve e si trasforma. Fanfarillo lo racconta attraverso opere che, ispirate alle sculture classiche, non ne riproducono l’interezza, ma si soffermano su dettagli iconici, su frammenti che custodiscono l’essenza del sentimento. La serie Fra[T]tempo è realizzata con smalti su lastre di alluminio, installate su plexiglass colato e trasparente dello spessore di 5 millimetri. Roberta Fanfarillo, artista autodidatta, ha trovato nel linguaggio visivo una forma di libertà autentica. L’incontro con l’artista Benedetto De Santis ha rappresentato l’innesco di un percorso iniziato nel 1995 e ancora in piena evoluzione. Il suo approccio non è mai imitativo: interpretare, piuttosto che rappresentare, è la chiave della sua poetica. Le sue opere, realizzate su supporti spesso plastici o metallici, rompono la bidimensionalità del quadro per entrare in dialogo con lo spazio e lo spettatore. Il colore e la linea diventano strumenti di equilibrio, capaci di generare un’armonia interiore ed esteriore. In Fra[T]tempo l’arte non è rifugio ma presenza viva, che invita a sostare, a osservare, a ritrovare il senso del tempo che ci abita e che spesso trascuriamo. È un invito a prendersi cura dell’unico bene autentico che possediamo: il nostro presente. Sarà possibile visitare la mostra anche su appuntamento contattando direttamente la galleria o l’artista attraverso Instagram.

Redazione Digital