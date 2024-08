Veroli, rassegna d’arte ecco la mostra di Daniele Dell’Uomo

”La pittura è per me un modo di possedere la realtà, un pacifico rapimento di attimi o cose che circondano la mia vita.” Questo è, in sintesi, l’approccio di Daniele Dell’Uomo al mondo dell’arte. Il pittore di Alatri sarà ospite della sala Crystal per due settimane a partire dal prossimo 17 agosto fino a domenica primo settembre. Tuttavia ci sarà da scoprire un nuovo Dell’Uomo, un pittore che esporrà paesaggi nuovi, opere che si allontanano dal suo stile tradizionale a tratti espressionista, altri metafisico. “Landscape” sarà il titolo di questa personale che chiuderà la rassegna Psycroma 2024 “Dall’arte alla mente”, proponendo opere di un Dell’Uomo sorprendente. Nel 2024 festeggia il cinquantesimo anniversario dalla prima mostra, celebrando le nozze d’oro con l’arte. La stesura del colore morbida che accompagna linee di tramonti o di orizzonti lievi, vedute lontane insieme a cieli alti e sereni, portano il visitatore ad essere rapito da una sensazione di positiva tranquillità che accompagna tutti i quadri presentati. “Le mie tele sono autentiche e spontanee, ”illuminazioni” che rispecchiano la mia interiorità e la mia personalità, ma anche lo studio e l’attenzione riservata per lunghi anni al colore e alla tecnica, nella ricerca continua di una definizione stilistica che si avvicinasse il più possibile al mio spirito”. A spiegarlo è direttamente l’artista alatrense dalle pagine web del suo sito personale, mettendo in chiaro il suo punto di vista e la evoluzione del suo stile. “I miei soggetti, dai paesaggi naturali agli scorci cittadini ai ritratti, sono istantanee del mio animo, che detta le sfumature e guida le pennellate”. Un animo che nella mostra “Landscape” accompagnerà nuove sensazioni ed emozioni, prendendo per mano chi vorrà scoprire queste piacevoli novità. Un centinaio di mostre in Italia e all’estero con protagonisti paesaggi e persone, ma la figura ricorrente della espressione del pittore alatrense è il pagliaccio, che ne diventa il tratto distintivo.

L’esposizione potrà essere visitata anche su appuntamento, contattando galleria e artisti direttamente, oppure attraverso i profili social.

Redazione Digital