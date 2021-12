Questa mattina al Quirinale si è svolta la premiazione degli Alfieri del Lavoro. L’indirizzo chimico delI’I.T.T. Galilei di Bolzano è stato premiato dal capo dello stato con una targa per azioni collettive riguardanti la produzione di gel, monitoraggio e sensibilizzazione. Il premio è stato consegnato da Mattarella all’alunno Claudio Bosio, accompagnato dal prof. Fiorini Raffaele, docente verolano che insegna a Bolzano, in rappresentanza delle classi coinvolte.

“Vorrei ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto – ha affermato Raffaele Fiorini – Loro sono e saranno sempre il cuore pulsante della nostra scuola. Merito ai ragazzi e onore per il nostro Istituto. Era il 25 febbraio del 2020 quando, con la nostra tecnica di laboratorio Gaia Gottardi, producemmo la nostra soluzione disinfettante a base di alcool etilico utilizzando rigorosamente la formula omologata dell’OMS. Subito posizionammo i dispenser nella scuola in previsione del rientro in classe degli alunni dalle vacanze di carnevale. Il 2 marzo i nostri ragazzi iniziarono la produzione testando anche il prodotto. Parteciparono anche alunni usciti lo scorso anno. Il giorno stesso arrivò la RAI per effettuare un servizio sulla prevenzione a scuola e si accorsero della nostra soluzione.

Subito alcuni Istituti ci chiesero se potevamo fornirgliela e immediatamente lo abbiamo fatto. Ci contattò anche il comando dei Vigili del fuoco di Bolzano e ancora oggi ci ringrazia per l’aiuto. Purtroppo successivamente è arrivato il lockdown e le scuole di tutta Italia chiusero. A fine agosto assieme alle colleghe Elisa Maccagnan e Marina Masciovecchio, pensammo di ampliare il progetto coinvolgendo i ragazzi in una campagna di sensibilizzazione e monitoraggio microbiologico, azioni che hanno concorso all’ottenimento del premio. I nostri ragazzi risposero immediatamente al nostro invito e vennero a scuola prima dell’inizio, per la progettazione e pianificazione. Nel mentre nei dispenser continuava ad esserci la nostra soluzione.

“Arriva il 7 settembre e la provincia di Bolzano è la prima a riaprire le scuole in Italia – ha aggiunto Fiorini – Il Galilei è al centro dell’attenzione da parte dei media nazionali. Il nostro vicario, prof. Paolo Pasciuto, intervistato dal Corriere della Sera, mi chiama e mi coinvolge. Quello che sappiamo è che da lì è partito il tutto. Per noi il premio è stato una enorme sorpresa e ne siamo tutti orgogliosi. Ringrazio la dirigente che ci ha sempre supportato e tutti i colleghi e personale ATA che continuamente contribuiscono al buon funzionamento della nostra scuola. Un pensiero speciale va a Michele, che sempre in prima linea, vive e vivrà nei nostri cuori”.

Redazione Digital