Veroli, raccolta firme sicurezza viale Giglio telecamere marciapiedi e parcheggi

“Lo stato di degrado e insicurezza in cui versa Viale Giglio non è più tollerabile – hanno affermato i responsabili di Forza Italia – È arrivato il momento di agire. Per questo motivo, Forza Italia Veroli ha organizzato per domenica prossima, dalle 9 alle 13, una raccolta firme con gazebo informativo in Viale Giglio 23. L’iniziativa mira a raccogliere il sostegno dei cittadini per chiedere all’amministrazione comunale interventi immediati e non più rinviabili di riqualificazione e messa in sicurezza di una delle arterie principali della città. La situazione attuale di Viale Giglio è sotto gli occhi di tutti: marciapiedi dissestati che mettono a rischio l’incolumità dei pedoni, illuminazione pubblica insufficiente che favorisce situazioni di pericolo, assenza di adeguati sistemi di videosorveglianza che espone residenti e commercianti a episodi di microcriminalità e una cronica carenza di parcheggi che penalizza sia chi abita nella zona sia chi vi si reca per motivi di lavoro o svago. Le richieste avanzate da Forza Italia Veroli attraverso questa raccolta firme sono chiare e imprescindibili:

Installazione di telecamere di videosorveglianza per aumentare il controllo e la sicurezza dell’area, scoraggiando atti vandalici e reati.

Rifacimento completo dell’illuminazione pubblica, ormai obsoleta e insufficiente, per garantire maggiore visibilità e sicurezza durante le ore serali e notturne.

Manutenzione straordinaria dei marciapiedi, molti dei quali sono oggi impraticabili e pericolosi, in particolare per anziani, bambini e persone con disabilità.

Realizzazione di nuovi parcheggi, essenziali per rispondere alle esigenze di residenti e visitatori, nonché per sostenere le attività commerciali che operano lungo la via.

È giunto il momento che l’amministrazione comunale ascolti le esigenze della cittadinanza e intervenga senza ulteriori ritardi. La riqualificazione di Viale Giglio non è una richiesta superflua, ma una necessità per garantire decoro, sicurezza e vivibilità a un’area vitale della nostra città. Forza Italia Veroli invita tutti i cittadini a recarsi al gazebo informativo per firmare la petizione e contribuire così a dare forza a una richiesta che riguarda l’intera comunità. L’appuntamento è per domenica mattina: un’opportunità concreta per far sentire la propria voce e chiedere un cambiamento che non può più essere rimandato”.

Redazione Digital