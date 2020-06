Raccolta medicinali per famiglie in difficoltà presso la Farmacia Papetti “Madonna del Buon Consiglio” di Veroli.

Dopo aver supportato la Federazione italiana pallacanestro in carrozzina in occasione della donazione di mascherine ai diversamente abili, agli over 65, ai cittadini affetti da patologie e alle donne in gravidanza, la Farmacia della dott.ssa Maria Papetti ha aderito all’iniziativa dell’assessorato ai servizi sociali di Veroli.

“Abbiamo subito condiviso questo progetto benefico – affermano dallo staff della Farmacia Papetti – Da sempre siamo a sostegno di tutte le persone, soprattutto delle famiglie bisognose. Aiutare il prossimo fa parte di noi e del ruolo della farmacia territoriale che “Madonna del Buon Consiglio” ricopre da più di mezzo secolo a Veroli. Complimenti all’assessorato che ha lanciato questa raccolta”.

Fino al prossimo 25 giugno, presso Farmacia Papetti di Veroli e altre farmacie, i cittadini potranno acquistare medicinali da donare alle fasce meno abbienti della popolazione.

Redazione Veroli