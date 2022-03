Veroli, quasi 2 milioni di euro per ristrutturare Palazzo Campanari il Comune chiede finanziamento

Veroli, quasi 2 milioni di euro per ristrutturare Palazzo Campanari il Comune chiede contributo al Ministero della cultura.

Palazzo Campanari è stato acquistato dal Comune di Veroli nel 2019 con un mutuo di circa un milione di euro.

La linea di investimento 2.3 della Misura M1C3 del PNRR consente di richiedere finanziamento finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

“È intenzione dell’Amministrazione Comunale di Veroli ristrutturare, riqualificare, valorizzare Palazzo Campanari con il suo parco pertinenziale” inserendolo nel percorso dei beni culturali ove organizzare eventi culturali, eseguendo un intervento mirato a rigenerare e riqualificare il parco di interesse culturale, elevandone gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza, nonché ad assicurarne la migliore conservazione nel tempo, in un’ottica di sostenibilità e resilienza; rafforzare l’identità del luogo, migliorare la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il benessere psicofisico dei cittadini e a creare nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica, contribuendo a generare positive ricadute sullo sviluppo economico del territorio di riferimento e sull’occupazione, con particolare riguardo per quella giovanile; far sì che il parco storico costituisca una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche. L’Ufficio tecnico del Comune di Veroli ha predisposto gli elaborati essenziali per la candidatura di ‘Palazzo Campanari” alla richiesta di finanziamento di 1.850.000,00 euro”.

Redazione Digital