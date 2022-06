Veroli, quasi 130mila euro a Costruzioni Franco Viglianti nuovi loculi al cimitero

Con deliberazione di giunta n. 32 del 24-02-2022 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una batteria da 108 loculi nel civico cimitero di Veroli, all’interno di un manufatto già esistente.

Il Comune ha deciso di affidare a Costruzioni Franco Viglianti, con sede in viale della repubblica n. 26 Veroli, i lavori per l’importo di 106.945,04 euro oltre 5.872,41 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi € 124.099,20 euro.

