Salta la 43esima edizione della sagra della ciammella ma tra i vicoli di Santa Croce si avverte ugualmente profumo di garofolato. La ricetta arriva dal Medio Oriente, memoria delle colonizzazioni degli antichi romani. Sapori agrodolci che tuttora catturano il palato di adulti e piccini. All’interno custodite spezie di ogni tipo.

La macelleria Pagliaroli, in viale XXVIII Ottobre, ha iniziato a preparare il leggendario piatto tipico verolano. Per info e prenotazioni contattare il numero 360960342.

Non si placano infine le polemiche sulla decisione del Comune di vietare la vendita delle ciambelle in piazza. “Le stesse vengono vendute il martedì durante il mercato – hanno affermato i sostenitori dell’antica tradizione – Come pure sono state autorizzate manifestazioni di ogni tipo, fiere, concerti e rassegne. Vietando le ciambelle in piazza si distruggono le ultime usanze verolane rimaste”.

Redazione Veroli