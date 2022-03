Veroli, primo torneo di rugby a Terracina e Open day al Bar Zeppieri

Gli atleti di Veroli Angels Rugby si sono esibiti al loro primo torneo di minirugby. Una domenica frizzante, piena di mini atleti provenienti dalla provincia di Frosinone e Latina. Una bellissima occasione per festeggiare i 10 anni del Terracina Rugby, l’esordio dei Veroli Angels, la vittoria delle nazionali italiane del rugby. Torneo Under 9 e Under 11 con allenamento per le Under 7 e Under 13 con i tecnici federali FIR. “I bambini si sono divertiti e distinti nell’impegno e nella fatica – ha affermato il prof. Marco Robert Amoroso – Questo ci insegna il rugby che è sport di vita: impegnarsi al massimo, rialzarsi se si viene placcati, cercare la vittoria se si perde, rispetto per gli avversari più deboli e più forti, divertimento per tutti nessuno in panchina. E alla fine tutto insieme a mangiare e bere dopo una competizione che è soprattutto una festa. Grazie piccoli grandi campioni, grazie gloriose mamme e papà, grazie fantastici allenatori e allenatrici”.

Il prossimo 9 aprile alle 16 Open day rugby al Bar Zeppieri località Giglio di Veroli. Per informazioni contattare il numero 3476514791.

Redazione Digital