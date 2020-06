“I nostri figli abbandonati già da tre mesi”. Questa l’opinione largamente diffusa tra i genitori degli alunni del comprensivo Veroli 1 che non hanno avuto l’opportunità delle lezioni a distanza. Qualche improvvisazione tramite cellulare (sic) ma nient’altro. L’aula virtuale, simbolo di continuità scolastica e di professionalità in gran parte d’Italia, è tuttora uno strumento sconosciuto dalle parti del primo comprensivo.

“Il mio bambino si è trovato in difficoltà – ha affermato mamma Sonia – In tutto questo tempo non ha potuto fare lezione. Ho tolto tempo al mio lavoro per trasmettergli qualche concetto ed è stata una bellissima esperienza però i docenti vengono pagati per insegnare”.

“Inaccettabile che un bambino debba rinunciare a mesi e mesi di lezione – ha detto mamma Emanuela – Vedere mio figlio senza compiti in classe, senza interrogazioni, senza stimoli da parte degli insegnanti che hanno toppato clamorosamente”.

“Molto amareggiato – ha concluso papà Daniele – Avevamo iscritto nostro figlio credendo venisse formato invece dall’inizio dell’anno libri e quaderni chiusi. Frequentando la scuola dell’obbligo avrebbe avuto la necessità di essere seguito costantemente dagli insegnanti. Dopo questa disavventura per mio figlio piccolo faremo altre scelte”.

Redazione Digital