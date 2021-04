“Dopo il via libera all’attività sportiva all’aperto i bambini della Veroli Angels Rugby ricominciano gli allenamenti. Seguendo il protocollo di sicurezza redatto dalla FIR, ogni martedì pomeriggio e sabato mattina gioco, atletica, divertimento e palla ovale al campo del Bar Zeppieri a Sant’Angelo/Giglio di Veroli. Anche quest’anno sport gratuito per tutti gli iscritti con i professori della scuola IC Veroli 2 e i tecnici del Rugby Ceccano e del Comitato Regionale Lazio della FIR. Divertimento e regole, rispetto e sostegno, giochi e, finalmente, normalità. Per informazioni: veroliangelsminirugby@gmail.com FB: Veroli Angels Rugby, cell +39 371 4293622″. Lo comunica Veroli Angels Rugby.

Redazione Digital