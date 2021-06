di Laura Pagliaroli

Veroli, prezzo degli affitti alle stelle 600 euro al mese per 2 camere il paese è deserto. I proprietari degli immobili chiedono fino a 600 euro al mese per due stanze e il centro è disabitato.

“Da circa tre mesi cerco un appartamentino a Veroli – ha affermato Elisa Straccamore – Studio a Frosinone ma vorrei vivere a Veroli. Due camere e bagno ma le cifre sono altissime. Purtroppo se non troverò qualcosa alla mia portata dovrò accontentarmi di una grigia stanza nel capoluogo”.

Come Elisa diversi giovani cercano ogni giorno abitazioni nel centro di Veroli. Chi non si avvicina è scoraggiato dalla mancanza di negozi e servizi e chi si avvicina è scoraggiato dal prezzo degli affitti. Un cane che si morde la coda. A farne le spese sono tutti. I proprietari che non incassano, la gente che non riesce a vivere la Città e lo stesso centro del paese che resta disabitato.

A ciò si aggiunge il numero prossimo allo zero di persone che in questi mesi di smart working ha scelto Veroli https://www.area-c.it/smart-working-in-ciociaria-opportunita-di-crescita-e-sviluppo/ I

In più di un anno non è stata avviata una valida campagna di acquisizione al fine di popolare il centro con persone emigrate in altre parti del mondo disposte a vivere, a lavorare e a spendere a Veroli. Non è un problema di internet, la rete funziona ed è veloce ma un problema di comunicazione e di marketing.

Manca lo scambio di idee, il dibattito è carente se non inesistente, mancano argomentazioni serie. Tutto si riduce all’utilizzo dei social come forma di autocelebrazione. Niente di più effimero o scadente.