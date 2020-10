“Informiamo che, anche nel nostro Istituto, è stato riscontrato un caso di positività al Covid 19. La scuola ha prontamente provveduto ad effettuare la sanificazione dei locali seguendo tutte le indicazioni previste dai protocolli del Comitato Tecnico Scientifico, finalizzati a garantire la tutela della salute degli alunni. Si informano i genitori degli studenti e tutto il personale in servizio nel nostro Istituto che i locali possono essere frequentati in sicurezza. In particolare, si precisa che il piano sottostrada è completamente isolato dall’Istituto per cui è ingiustificata, anche se comprensibile, l’apprensione ed il timore di essere contagiati. Tutti i locali, a prescindere dagli ultimi eventi, vengono igienizzati ad ogni cambio ora ed al termine delle lezioni e, grazie al senso di responsabilità dei ragazzi e di tutto il personale, finora dimostrata, le attività didattiche si svolgono nel rispetto delle regole di sicurezza. Ricordiamo inoltre, che la segnaletica predisposta ed i tre ingressi della scuola garantiscono un’affluenza, in entrata ed in uscita, controllata e contingentata. Si augura una pronta guarigione al nostro alunno, che sta bene e si trova nella propria abitazione, e si invitano tutti ad osservare in maniera rigorosa le regole imposte dal Governo”. Lo comunica IIS Sulpicio Veroli.

Redazione Digital