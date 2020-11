Porta Scura sfregiata con la vernice. Un grave oltraggio alla storia cittadina. La banda degli incappucciati avrebbe colpito ancora prendendosi gioco del patrimonio artistico verolano. I soliti teppistelli, non ancora fermati, hanno imbrattato il monumento poco distante dalla piazza principale del paese. Non è la prima volta che angoli del centro vengono attaccati da giovani vandali che altro non hanno da fare durante la notte. Impiegano il loro tempo a deturpare beni che non appartengono a loro ma a tutti. Allora i cittadini chiedono che i responsabili dell’ennesimo scempio, compiuto a danno della collettività, siano individuati. Il problema esiste, va affrontato e risolto una volta per tutte.

Redazione Veroli