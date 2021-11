Più di qualcuno non ha gradito il monumento al Milite Ignoto o il messaggio che dovrebbe trasmettere alle nuove generazioni. Dal giorno dell’inaugurazione le lastre installate nei pressi di San Martino hanno raccolto molte critiche. L’opera anziché unire ha diviso il paese. Quel poco che resta.

Non è piaciuto il costo a carico dei contribuenti, ad alcuni non è piaciuto che siano stati incaricati gli stessi Spagnoli e Ricca e a moltissimi non è piaciuto il significato che gli artisti hanno voluto assegnare all’opera omettendo alcune parole chiave.

Soprattutto Spagnoli in queste ultime ore ha ricevuto innumerevoli attacchi, di ogni tipo. Per questo all’artista frusinate va tutta la nostra solidarietà. Criticare è sacrosanto e un artista lo mette in conto. Gli insulti però non sono tollerabili.

È evidente che Spagnoli e Ricca, prima di realizzare il monumento, abbiano condiviso ogni virgola con il Comune. Sarebbe allarmante se non fosse così essendo il Comune il committente dell’installazione. Perciò se l’opera non contiene parole che ricordano l’eroismo dei soldati italiani l’eventuale “colpa” non è solamente degli artisti.

Da parte del Comune ufficialmente neppure una parola a sostegno di Spagnoli e Ricca che hanno ricevuto critiche e ingiustamente tanto fango. Senza però essere sostenuti dal committente.

Redazione Veroli