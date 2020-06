“Desideriamo ringraziare il Sindaco Simone Cretaro per la fiducia dimostrata verso il nostro gruppo consiliare”. Così Germano Caperna, Cristina Verro, Alessandro Viglianti e Patrizia Viglianti commentano le deleghe accordate a tutti i consiglieri comunali dal Sindaco nel corso dell’ultimo incontro di Maggioranza. “Le deleghe ricevute, ovviamente, non sono deleghe assessorili ma saranno di supporto e collaborazione con il Sindaco e la Giunta stessa, così come sancito dallo Statuto comunale, mantenendo ben distinti e separati i ruoli di ognuno” precisano i consiglieri. “Metteremo a disposizione del Sindaco e della Città di Veroli le nostre conoscenze, la nostra esperienza e le nostre idee per il bene dei cittadini così come abbiamo fatto fino ad ora.” Il consigliere comunale e provinciale Germano Caperna si occuperà della Polizia Locale e della Gestione degli Impianti Sportivi; Alessandro Viglianti della Manutenzione delle Aree Verdi e dell’Attuazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale; Cristina Verro, continuando ad essere il Presidente del Consiglio, collaborerà con il Sindaco per la Pubblica Istruzione e la Biblioteca mentre Patrizia Viglianti ovviamente continuerà ad essere l’Assessore ai Servizi Sociali, allo Sport e alle Politiche Giovanili. “Un momento importante per tutta la Maggioranza guidata dal Sindaco Cretaro, che rilancia l’azione amministrativa ad un anno dalla sua riconferma e fa ben sperare per i prossimi quattro anni in una fase emergenziale delicatissima nella quale serve il lavoro di tutti”.

Redazione Digital