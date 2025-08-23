Veroli, picchiano la madre e i Carabinieri 2 fratelli arrestati

Accade tutto in una notte piovosa nella località Castelmassimo del comune di Veroli. I Carabinieri intervenuti in difesa di una donna minacciata ed aggredita dal proprio figlio finiscono in ospedale. Nella serata del 20 agosto, al 112 arriva una richiesta di aiuto. Una sessantaduenne residente nel comune di Veroli, spaventata e in lacrime, chiama i Carabinieri, dicendo loro che il proprio figlio minacciava di uccidere lei e i suoi familiari. Esce di casa e attende l’arrivo dei militari poco distante dall’abitazione. I Carabinieri la raggiungono e la sessantaduenne, in compagnia del figlio maggiore, dichiara che il figlio più piccolo trentatreenne l’aveva aggredita. I militari, non appena entrati nel giardino dell’abitazione, vengono aggrediti dal trentatreenne e, con non poche difficoltà, riescono ad immobilizzarlo ammanettandolo. Ma proprio in quel momento dove si pensava che il tutto fosse tornato alla normalità, il figlio maggiore della donna, vedendo il fratello minore ammanettato, colto da una improvvisa esplosione di rabbia si scaglia con ferocia contro i Carabinieri colpendoli con calci e pugni. Solo grazie all’intervento di un’altra pattuglia che si riesce a scongiurare il peggio. Anche il secondo uomo viene immobilizzato. Per i due sono scattate le manette e come disposto dell’Autorità Giudiziaria il trentatreenne viene portato in carcere mentre il fratello agli arresti domiciliari. Per la donna torna finalmente un po’ di tranquillità. I due Carabinieri, dopo aver compiuto il loro dovere ed essere corsi in aiuto alla famiglia, sono ricorsi alle cure mediche riportando lesioni guaribili in più di 20 giorni s.c. È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital