Veroli, picchia l’ex moglie già noto alle forze dell’ordine arrestato

di · 20 Novembre 2025

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 54enne del luogo e già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di  “maltrattamenti in famiglia”, commesso nell’anno 2020,  nei confronti dell’ ex coniuge. I militari operanti, rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento in argomento e ad  espletate formalità di rito veniva tradotto presso  la Casa Circondariale di Frosinone ove, così come disposto dall’autorità giudiziaria mandante, sconterà la pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato commesso a danno dell’ ex coniuge. 

Redazione Digital 

 